كلية الزّراعة بجامعة بنغازي تفتح باب القبول للطلبة الجدد .

بنغازي 20أبريل 2017 (وال ). أعلنت جامعة بنغازي عن فتح باب القبول للطلبة الجدد من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2015 / 2016 الراغبين في التسجيل في كلية الزراعة بمدينة بنغازي . وأشارت الجامعة حسب إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أنه على الطلبة الراغبين للالتحاق بأقسام الكلية سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة . يشار إلى أن كلية الزراعة حديثة الإنشاء في بنغازي وتتخذ مقرا مؤقتا لها بمدرسة الشهيدة معيتيقة، بمنطقة الليثي وتضم أربعة تخصصات وهي قسم البساتين ، قسم الزراعات المائية وتربية الأسماك، قسم علوم وتقنية الصناعات الغذائية، وقسم وقاية النبات. ( وال بنغازي )