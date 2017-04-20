عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بمرزق يعلنون عن إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي.

مرزق 20 أبريل 2017 ( وال ) - أصدر عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني مرزق بيان بمناسبة الاعلان عن تشغيل حقل الفيل النفطي وذلك بحضور وزير الدفاع المهدي البرغثي بحكومة الوفاق الوطنى وآمر حرس المنشات النفطية العميد ادريس بوخمادة أمس الاربعاء. وقال عمداء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني مرزق في بيانهم أن تشغيل حقل الفيل النفطي يأتى فى اطار تغليب مصلحة الوطن على مصلحة أهل المنطقة رغم الظروف والحرمان الذي تعانية منطقة حوض مرزق . واكد البيان على مطالبهم الذى وصف بـ " المشروعه " لاهالي منطقة مرزق ومن أجل إطلاق برنامج تنمية مكانية تستهدف نقل المنطقة الى مستوى أفضل من الخدمات بكافة مجالاتها ,وثمنوا جهود منتسبي حرس المنشات النفطية لمحافظتهم وحمايتهم لهذه الحقول طيلة السنوات الماضية . ( وال )