استبدال محول كهرباء 220/30 ك.الخميس ، 20-04-2017 - 12:03:00

ف بغريان بمحول 100 ميجا . غريان 20 أبريل 2017 ( وال ) - قام الفنيون بمحطة غريان للكهرباء بإجراء عملية استبدال محول كهرباء 220/30 ك.ف. في المحطة سعة 63 ميجا بمحول 100 ميجا وهو ماسيسمح بتحسن التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق المذكورة خلال فترة الذروة الصيفية. وأوضح مسؤول من الادارة الفنية بأن عملية الاستبدال جاءت نتيجة الاحمال بالمنطقة والتي تتغذى منه منطقة غريان وجزء من الاصابعة وأضاف أن عملية الاستبدال تمت بجهود العاملين من فنيين ومهندسين في كل من دائرة صيانة الجهد الفائق غريان وإدارة التركيبات بالإدارة العامة للنقل وقسم الخدمات العامة غريان. (وال غريان)

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