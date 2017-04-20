مراقبة اقتصاد طرابلس تناقش وضع الجمعيات الاستهلاكية .

طرابلس 20 ابريل 2017 (وال) - عقد بمراقبة اقتصاد طرابلس أمس الاربعاء اجتماع تم خلاله طرح عدد من المواضيع المتعلقة بالخدمات اليومية للمواطنين وعودة الجمعيات الاستهلاكية . و تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للجمعيات الاستهلاكية بطرابلس واعادة تفعيلها لاستئناف عملها في حصول المواطنين علي مستحقاتهم من السلع التموينية . وذكر مصدر بالمراقبة أن باب تسجيل المواطنين بالجمعيات مايزال مفتوحا سواء لتجديد القيد أوبإضافة مساهمين جدد بالاضافة الى إشهار جمعيات جديدة في حالة توفر الشروط المطلوبة. وفي نهاية الاجتماع أكد الحضور علي استمرار التعاون المشترك بين مراقبة الاقتصاد والبلديات لتذليل كافة الصعاب في سبيل تخفيف العبأ عن كاهل المواطن.