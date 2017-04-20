مركبة "سويوز إم إس-04" الروسية تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

موسكو 20 أبريل 2017 (وال) - أعلن مركز قيادة الرحلات الفضائية الروسي انطلاق المركبة "سويوز إم إس-04 " الروسية المأهولة وعلى متنها رائدي فضاء اليوم الخميس من قاعدة بايكونور بكازاخستان في اتجاه المحطة الفضائية الدولية. وتحمل المركبة على متنها الرائدين الروسي "فيودور يورتشيخين" والأمريكي "جيك فيشر" لينضما إلى الطاقم الموجود حاليا في المحطة الفضائية الدولية والمكون من الروسي "أوليج نوفيتسكي" والأمريكية "بيجي ويتسون" والفرنسي "توماس بيسكيه". وأطلقت المركبة الساعة (07.13 ت ج) بواسطة الصاروخ الناقل "سويوز-إف جي" ، ومن المنتظر أن تلتحم بالمحطة الفضائية السابعة (13.33 ت ج). وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تقل المركبة طاقما مكونا من ثلاثة أشخاص بينهم روسيان، إلا أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" قررت أواخر العام الماضي تقليص الطاقم إلى اثنين. .. ( وال ) ..