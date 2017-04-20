فريق الأواسط لكرة القدم بنادى النصر يفوزعلى الفريق الأول ودياً بهدفين مقابل هدف .

بنغازى 20 أبريل 2017م (وال )-تفوق فريق أواسط كرة القدم بنادى النصر على الفريق الأول للعبة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتمها مساء يوم أمس الاربعاء على أرضية ملعب النادي حيث سجل مفتاح طقطق هدف المباراة الأول ثم عادل للأواسط عزو بنينا الذي عاد وسجل الهدف الثاني لفريقه في الشوط الثاني . أظهر فريق الأواسط درجة عالية من التناغم والتفاهم داخل الملعب مما انعكس إيجاباً على مستوى الأداء خاصة في الشوط الثاني وهو ما لم يتأثر بالتغييرات التي اجراها المدرب سالم الجلالي . من الجهة اخرى حاول الفريق الأول الضغط ومباغتة الاواسط منذ بداية المباراة واستطاعوا الاستحواذ على الكرة خلال النصف الأول من الشوط الأول فقط ثم تقاسم الفريقان الاستحواذ إلا أنه لم ينتج إلا هدفاً واحداً فقط وفي الشوط الاول لفريق الأكابر وهدفين للأواسط الذين حافظوا على لياقته البدنية طيلة المباراة وهو ما افتقده الفريق الأول الذي بدا الاعياء والتعب على لاعبيه في الشوط الثاني خاصة الذين لم يستبدلهم المدرب صلاح الخضري مثل طقطق وهامي ومانديلا واجبارة . ...(وال )....