صيانة المباني الثقافية في مدينة سرت .

سرت 20 أبريل 2017( وال )-وقعت الهيئة العامة للثقافة، ظهرأمس الاربعاء عقد صيانة المرافق الثقافية في مدينة سرت. وأقيم حفل توقيع العقد بفندق المهاري بمدينة سرت، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية للهيئة ومدير مكتب الثقافة سرت، وعدد من مدراء القطاعات والمؤسسات الخدمية بالمدينة. والجذير بالذكر أن توقيع هذا العقد يأتي من ضمن خطة الهيئة العامة للثقافة لصيانة المرافق الثقافية المتوقفة عن الخدمة نتيجة تعرضها لأضرار كبيرة نتيجة الحرب. ...( وال )..