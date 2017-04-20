الرئيس الفلبيني يعتزم تسليح المدنيين لمكافحة الإرهاب.

مانيلا، 20 أبريل2017 ...(وال) - أعلن الرئيس الفلبيني " رودريجو دوتيرتي " عن عزمه تسليح سكان جزيرة " بوهول" لمكافحة المليشيات المسلحة المختبئة في هذه الجزيرة. وقال " دوتيرتي" في مقابلة مع وسائل الإعلام الفلبينية أثناء زيارته لجزيرة بوهول بوسط البلاد، "أنوي تسليح وإشراك المدنيين". وأكد الرئيس الفلبيني أنه إذا قام سكان بوهول بقتل إرهابيين "لا ينبغي أن يقلقوا، ببساطة سيتعين عليهم التوجه إلى الشرطة وتقديم إفادة ليوضحون ما حدث ولن يكون هناك أي مشكلة"، متعهدا بمنحهم عفوا رئاسيا. وأبرز أنه في كافة الأحوال، سيناقش مقترح تسليح مدنيين مع السلطات المحلية، نظرا لأنها "قد تقدم اعتراضات". يشار إلى أن الرئيس دوتيرتي قام مؤخرا بزيارة بوهول، حيث شارك أواخر مارس الماضي في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد أسبوع من دخول 13 إرهابي إلى الجزيرة على متن قوارب بهدف خطف سائحين. ...( وال ) ...