رئيس مجلس النواب : تسمية أعضاء لجنة الحوار والتعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي ستكون في أجل اقصاه الاسبوع القادم .الإثنين ، 20-02-2017 - 20:56:00

رئيس مجلس النواب : تسمية أعضاء لجنة الحوار والتعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي ستكون في أجل اقصاه الاسبوع القادم .طبرق 20 فبراير 2016 ( وال ) - طالب رئيس مجلس النواب المستشار \\\" عقيلة صالح \\\" أعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والاصطفاف والاتفاق على الخروج من الازمة السياسية والجمود السياسي الذي تعيشه البلاد ، بما يحقق الوفاق الحقيقي ومصلحة الشعب الليبي ووحدة تراب الوطن واستقلاله .\\nودعا المستشار \\\" عقيلة صالح \\\" أعضاء المجلس في كلمة له في الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم الاثنين الى اتخاذ موقف بتحديد مايريدون تعديله من الاتفاق السياسي وتسمية لجنة من مجلس النواب لانجاز ذلك مع اللجنة المكلفة بحل الازمة الليبية من دول الجوار والامم المتحدة .\\nوأكد رئيس مجلس النواب أن تسمية أعضاء لجنة الحوار والتعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي ستكون في أجل اقصاه الاسبوع القادم .\\n\\n... ( وال )...

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