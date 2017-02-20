أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية يعلنون رفع تعليق عضويتهم بالمجلس ، وعودتهم لممارسة عملهم .
الإثنين ، 20- 02- 2017 - 20:11:00
طبرق 20 فبراير 2016 ( وال ) - أعلن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية رفع تعليق عضويتهم بالمجلس ، وعودتهم لممارسة عملهم اعتبارا من اليوم الاثنين .\nوأكد أعضاء المجلس عن المنطقة الجنوبية في بيان لهم اليوم أن رفع تعليق عضويتهم يأتي بعد تلبية جزء من مطالب سكان منطقتهم الخاصة بالاوضاع المعيشية الصعبة وانعدام الخدمات بالمنطقة بحسب البيان .\nوأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي مراعاة منهم للمصلحة العامة والاستحقاقات الهامة الملقاة على عاتق مجلس النواب وبعد استجابة بعض المؤسسات لعدد من مطالب أهل الجنوب ، وتحسن الاوضاع بالمنطقة مشددين على أهمية تلبية باقي مطالبهم وتحقيقها من قبل الجهات التنفيذية .\n\n... ( وال )...