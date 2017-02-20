أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية يعلنون رفع تعليق عضويتهم بالمجلس ، وعودتهم لممارسة عملهم .

طبرق 20 فبراير 2016 ( وال ) - أعلن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية رفع تعليق عضويتهم بالمجلس ، وعودتهم لممارسة عملهم اعتبارا من اليوم الاثنين .

وأكد أعضاء المجلس عن المنطقة الجنوبية في بيان لهم اليوم أن رفع تعليق عضويتهم يأتي بعد تلبية جزء من مطالب سكان منطقتهم الخاصة بالاوضاع المعيشية الصعبة وانعدام الخدمات بالمنطقة بحسب البيان .

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي مراعاة منهم للمصلحة العامة والاستحقاقات الهامة الملقاة على عاتق مجلس النواب وبعد استجابة بعض المؤسسات لعدد من مطالب أهل الجنوب ، وتحسن الاوضاع بالمنطقة مشددين على أهمية تلبية باقي مطالبهم وتحقيقها من قبل الجهات التنفيذية .



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