وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الفرنسية تطوير الاداء الأمني للوزارة .الإثنين ، 20-02-2017 - 18:46:00

وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الفرنسية تطوير الاداء الأمني للوزارة .طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، \" العارف الخوجة \"، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، \" بريجيت كرومي \" عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية.\nوأكد مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقعه الالكتروني إن الاجتماع الذي تم بتونس تناول مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة والعاصمة بصفة خاصة، كما تم طرح عديد القضايا المتعلقة بتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية».\nوأشار إلى أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت كرومي، أكدت خلال اللقاء \" على موقف الحكومة الفرنسية في دعمها للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني\" .\n\n...( وال )...

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