وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الفرنسية تطوير الاداء الأمني للوزارة .

طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، \" العارف الخوجة \"، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، \" بريجيت كرومي \" عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية.

وأكد مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقعه الالكتروني إن الاجتماع الذي تم بتونس تناول مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا عامة والعاصمة بصفة خاصة، كما تم طرح عديد القضايا المتعلقة بتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية».

وأشار إلى أن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بريجيت كرومي، أكدت خلال اللقاء \" على موقف الحكومة الفرنسية في دعمها للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني\" .



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