نادي الاتحاد يعلن عن قائمته النهائيه لفريق الكرة الأول لكرة القدم .

طرابلس 20 فبراير 2017 (وال) اعلنت ادارة نادي الاتحاد القائمة الرسمية للفريق هذا الموسم 2016 -2017، وضمت القائمة التي نشرها المدرب العام للفريق المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش 29 لاعبًا، وهم: لحراسة المرمي محمد الفرجاني وخالد الورفلي ومعاذ المنصوري، ولخط الدفاع والوسط والهجوم أسامة اشطبية وعبدالعزيز بالريش وطارق الجمل ومعتصم صبو وحسونة الأزمرلي وطلال فرحت وناجي دراه وأحمد المقصي، وعبدالله الشريف ومنصور البركي وعبدالمعين خماج وصهيب بن سليمان وعلاء القجدار ومحمد الشبلي والسنوسي الهادي ومحمد الطبال ومؤيد القريتلي وعبدالعاطي العباسي وعبدالعزيز الخمسي وعبدالسلام أبو كراع وأحمد الزوي ومحمد الغنيمي والمعتصم بوشناف وإبراهيم أبو ساق ومعاذ عيسى وأحمد الزيتوني. ( وال )