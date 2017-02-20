اللجنة العليا لانتخابات الأندية تشرع في توزيع قرار انتخابات المجموعة الأولى على مدراء مكاتب الرياضة .

بنغازى20فبراير 2017 ( وال )- عقدت اللجنة العليا لانتخابات الأندية أمس الأحد في مدينة البيضاء اجتماعاً موسعاً بحضور مدراء مكاتب الرياضة في المنطقة الشرقية وذلك من أجل الشروع في توزيع قرار انتخابات الأندية كل حسب الأندية الواقعة في نطاقه. وكان قد رئيس الهيئة العامة للرياضة سعد غفير أصدر في وقت سابق قراراً بشأن البدء في إجراء انتخابات رئاسة الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في الأندية الرياضية الليبية للمجموعة الأولى والتي شملت مائة وثلاثة وخمسون نادياً على مستوى ليبيا في الثاني من شهر مارس المقبل وتستمر على مدار عشرة أيام. (وال )