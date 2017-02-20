نادى الأخضر يقدم لاعبيه الجدد ويباشر تدريباته استعداداً للموسم الجديد .

بنغازى 20 فبراير2017 ( وال )- قدم فريق الأخضر على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم المدة الماضية لتعزيز صفوف تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر مارس المقبل. وحضر هذا الاحتفال رئيس مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات الاعتبارية ولفيف من جماهير الفريق وسط أهازيج وصيحات جماهير الفريق، وذلك من أجل إخراج مراسم التقديم بصورة حضارية ورائعة. وبعد حفل تقديم اللاعبين أجرى فريق الأخضر أول مران له استعداداً للدورى، حيث حضر قرابة 24 لاعباً من الجدد وحتى لاعبي الموسم الماضي. وتضم قائمة اليوم الأول من مفتاح الدرسي، رضوان توفيق، جمال بوسلطان لحراسة المرمى، عيسي العبيدي، مروان أحفيتر، أنيس سالم، معاذ الصغير، معاذ عبود، منصور رزق، نصر بن دله، سند الحاسي، حسن عباس، ربيع اللافي، عمر شحات، أحمد جمعة، عبدالله حشنش، عبد الحكيم عبدو، محمد موسى، عبدالله العبد، محمد علي جادالله، أسامة البدوي، أيوب عمار، محمود يوسف. (وال )