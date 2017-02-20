الاحتفال بإعادة افتتاح المركز الصحي الهواري في بنغازي.

بنغازي 20 فبراير 2017 ( وال )- احتفل صباح اليوم الإثنين بإعادة افتتاح المركز الصحي الهواري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز والتحديث. وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي في إدارة الخدمات الصحية- بنغازي أحمد العوامي إن المركز يشتمل على مجموعة من الأقسام والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين. وأوضح أنه من بين هذه الخدمات قسم لرعاية الأمومة والطفولة، وعيادات للباطنة، وأمراض النساء ومتابعة الحوامل، والأطفال، والأسنان، والجلدية والتغذية العلاجية. وأضاف مدير المكتب أن المركز يشتمل أيضًا على غرفة للحقن والغيار ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية، ومخزن للأدوية والمستلزمات الطبية. ( وال )