الأمم المتحدة: جنوب السودان يشهد مجاعة تؤثر على 100 ألف شخص.

روما 20 فبراير 2017 ( وال ) - حذرت عدة وكالات بالأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن نحو 100 ألف شخص يعانون من المجاعة، بينما يعد مليون شخص آخر على وشك التعرض لها في عدة مناطق بجنوب السودان ازاء الحرب وانهيار الاقتصاد. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي في بيان أن الأمر يتطلب تحركا عاجلا لتفادي وفاة مزيد من الاشخاص من الجوع. واعلنت المجاعة في عدة انحاء من ولاية الوحدة شمالي البلد الافريقي حيث يقدر أن عدد الاشخاص الذين يتعرضون للمجاعة سيرتفع إلى 5.5 مليون شخص في يوليوالمقبل في حال عدم فعل شيئ لحل الأزمة الانسانية. ويعني اعلان المجاعة وجود اشخاص بدأوا في التعرض للموت من الجوع في جنوب السودان التي تشهد اسوأ كارثة من هذا النوع منذ اندلاع العنف منذ اكثر من ثلاثة اعوام. ويوجد حاليا 4.9 مليون شخص، ما يعادل اكثر من 40% من سكان جنوب السودان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، وفقا للمؤشر الذي يقيس الامن الغذائي على مقياس يتألف من خمسة مستويات ونشرته الحكومة اليوم ووكالات الامم المتحدة الثلاثة وشركاء انسانيون اخرون. ويعاني اكثر من مليون شخص من سوء التغذية في البلاد وقد يموتون في حال عدم الحصول على المساعدات بشكل عاجل، وفقا للبيان. ( وال )