راخوي وهولاند يشددان على ضرورة المضي قدما في التكامل الأوروبي .

مالاجا (إسبانيا)20 فبراير 2017 ( وال ) - شدد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم على ضرورة المضي قدما في التكامل الأوروبي لمواجهة تحديات مثل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وظاهرة الهجرة. ونقلت وكالة الانباء الاسبانية عن مصادر من الحكومة الإسبانية أن راخوي وهولاند اللذين يشاركان في القمة الإسبانية الفرنسية الـ25 بمدينة مالاجا جنوبي إسبانيا يعتبران من الضروري اتخاذ خطوات بشكل خاص في النمو الاقتصادي والتحرك من اجل مواجهة البطالة والهجرة ومكافحة الارهاب. ويعتبر هولاند وراخوي أن هذه القضايا يجب ان تكون جوهرية في اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيبدأ في التاسع من مارس المقبل وفي القمة غير العادية للدول الـ28 بروما في 25 من نفس الشهر في احياء الذكرى الـ60 على توقيع المعاهدات التي كانت اساس الاتحاد الأوروبي. ( وال )