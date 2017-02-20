ميركل تلغي زيارتها الرسمية إلى الجزائر بسبب مرض بوتفليقة .

الجزائر، 20 فبراير 20 فبراير 2017 ( وال ) - ألغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الزيارة الرسمية التي كانت ستقوم بها إلى الجزائر اليوم وستستمر يومين لبحث العديد من الموضوعات مثل الحرب على الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية. ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن سبب تعليق الزيارة التي كانت ستبدأ اليوم هو "التعذر المؤقت" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب معاناته من "التهاب حاد في الشعب الهوائية". وأوضح البيان الرئاسي أن "السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر" مشيرا إلى أن "هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا". ( وال )