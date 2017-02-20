وزير الخارجية الايطالية : ليبيا ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا.الإثنين ، 20-02-2017 - 18:28:00

روما 20 فبراير 2017 (وال) - قالت وزارة الخارجية الايطالية إن المسألة الليبية تُعد "أولوية" بالنسبة لايطاليا، وقد كانت أحد الموضوعات الرئيسية للقاء الذي جمع في روما ، الوزير انجلينو ألفانو ونظيره السعودي عادل الجبير. ونقلت وكالة الانباء الايطالية " اكي " عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الايطالية أن "الوزير ألفانو، أوضح أنه خلال اللقاء مع نظيره السعودي ، برزت مشاطرة في الرؤى والعلاقات حول القضية الليبية"، فضلا عن "تقييم لمدى أهمية تعاوننا في المعركة ضد الإرهاب الدولي". (وال)

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