وزير الخارجية الايطالية : ليبيا ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا.

روما 20 فبراير 2017 (وال) - قالت وزارة الخارجية الايطالية إن المسألة الليبية تُعد "أولوية" بالنسبة لايطاليا، وقد كانت أحد الموضوعات الرئيسية للقاء الذي جمع في روما ، الوزير انجلينو ألفانو ونظيره السعودي عادل الجبير. ونقلت وكالة الانباء الايطالية " اكي " عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الايطالية أن "الوزير ألفانو، أوضح أنه خلال اللقاء مع نظيره السعودي ، برزت مشاطرة في الرؤى والعلاقات حول القضية الليبية"، فضلا عن "تقييم لمدى أهمية تعاوننا في المعركة ضد الإرهاب الدولي". (وال)