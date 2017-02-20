الداخلية التركية تعلن تحييد 10 إرهابيين الأسبوع الماضي .
الإثنين ، 20- 02- 2017 - 18:08:00
انقره 20 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قوات الأمن نجحت في تحييد 10 إرهابيين خلال العمليات الأمنية في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.\nونقلت وكالة الاناضول التركية عن بيان صدر اليوم الاثنين عن الوزارة، \nبخصوص العمليات الأمنية ضد المنظمات الإرهابية في تركيا في الفترة من 13 \nإلى 20 فبرايرالجاري، إن 3 ممن تم تحييدهم قتلوا، في حين أصيب إرهابي، \nوألقي القبض على 5 وقام إرهابي بتسليم نفسه.\nوأضاف البيان أنه تم شن 268 عملية أمنية ضد منظمة بي كا كا الإرهابية في \nأنحاء تركيا، الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيف ألف و67 شخصا، صدرت حتى \nالآن قرارت بحبس 57 منهم.\nوأوضح البيان أنه تم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات \nخلال العمليات الأمنية ضد المنظمة.\nكما أشار البيان إلى توقيف 15 شخصا للاشتباه في علاقاتهم بمنظمات يسارية \nمتطرفة، وتوقيف 21 مشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش صدرت قرارات حبس بحق 5 \nمنهم، وتوقيف 501 ضمن العمليات ضد منظمة فتح الله غولن الإرهابية، صدرت \nقرارات حبس بحق 63 منهم.\n ( وال )