الداخلية التركية تعلن تحييد 10 إرهابيين الأسبوع الماضي .

انقره 20 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قوات الأمن نجحت في تحييد 10 إرهابيين خلال العمليات الأمنية في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن بيان صدر اليوم الاثنين عن الوزارة،

بخصوص العمليات الأمنية ضد المنظمات الإرهابية في تركيا في الفترة من 13

إلى 20 فبرايرالجاري، إن 3 ممن تم تحييدهم قتلوا، في حين أصيب إرهابي،

وألقي القبض على 5 وقام إرهابي بتسليم نفسه.

وأضاف البيان أنه تم شن 268 عملية أمنية ضد منظمة بي كا كا الإرهابية في

أنحاء تركيا، الأسبوع الماضي، أسفرت عن توقيف ألف و67 شخصا، صدرت حتى

الآن قرارت بحبس 57 منهم.

وأوضح البيان أنه تم العثور على كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات

خلال العمليات الأمنية ضد المنظمة.

كما أشار البيان إلى توقيف 15 شخصا للاشتباه في علاقاتهم بمنظمات يسارية

متطرفة، وتوقيف 21 مشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش صدرت قرارات حبس بحق 5

منهم، وتوقيف 501 ضمن العمليات ضد منظمة فتح الله غولن الإرهابية، صدرت

قرارات حبس بحق 63 منهم.

( وال )