رئيس وزراء ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج نام .

كوالالمبور 20فبراير 2017 (وال) - قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الاثنين إن بلاده ليس لديها سبب يدعوها لإظهار كوريا الشمالية بصورة سيئة مؤكدا أنها ستلتزم الحياد في تحقيقها .



وقال نجيب للصحفيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور \"ليس لدينا سبب لكي

نظهر كوريا الشمالية بصورة سيئة لكننا سنكون محايدين.\"

وقتل كيم جونج نام يوم الاثنين الماضي بعد فترة وجيزة من تعرضه لهجوم في

صالة السفر في مطار كوالالمبور الدولي الذي كان سيستقل منه رحلة إلى

مكاو.

وأضاف نجيب أنه يتوقع من كوريا الشمالية أن تتفهم أن على ماليزيا تطبيق

حكم القانون في القضية.

(وال)