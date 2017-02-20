رئيس وزراء ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج نام .
الإثنين ، 20- 02- 2017 - 18:05:00
كوالالمبور 20فبراير 2017 (وال) - قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الاثنين إن بلاده ليس لديها سبب يدعوها لإظهار كوريا الشمالية بصورة سيئة مؤكدا أنها ستلتزم الحياد في تحقيقها .\n\nوقال نجيب للصحفيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور \"ليس لدينا سبب لكي \nنظهر كوريا الشمالية بصورة سيئة لكننا سنكون محايدين.\"\nوقتل كيم جونج نام يوم الاثنين الماضي بعد فترة وجيزة من تعرضه لهجوم في \nصالة السفر في مطار كوالالمبور الدولي الذي كان سيستقل منه رحلة إلى \nمكاو.\nوأضاف نجيب أنه يتوقع من كوريا الشمالية أن تتفهم أن على ماليزيا تطبيق \nحكم القانون في القضية.\n (وال)