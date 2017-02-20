\" الرئاسي \" يعلن أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بإطلاق النار على موكب \" السراج \" .

طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالتعرض لموكب رئيس المجلس \" فائز السراج \" ، والاعتداء بإطلاق النار على إحدى سياراته اليوم الاثنين في محيط القصور الرئاسية.

وأضاف المجلس في بيانه أن الموكب كان يضم عدد من مسئولي الدولة، في طريق عودتهم بعد افتتاح مقر جديد لجهاز المباحث العامة.

وأكد البيان أن أحدا لم يصب بسوء، وأن القوة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تقوم حاليا بملاحقة المعتدين وتقديم أفرادها للعدالة فور القبض على الجناة.



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