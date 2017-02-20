موسكو تعلن عام 2020 موعدا لإطلاق منظومة الصواريخ "إس 500".

موسكو 20 فبراير 2017 (وأج) - كشف نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف اليوم الاثنين أن أول نموذج لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس 500" سيكون جاهزا بحلول عام 2020. وقال بوريسوف في تصريح "إن العمل على تحديث منظومة اس 500 يسير وفق الخطة الموضوعة لذلك ستكون جاهزة بحلول عام 2020". وتمثل منظومة صواريخ "إس 500" المضادة للطائرات الجيل الجديد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "أرض-جو" وهي عبارة عن منظومة دفاع طويلة المدى واعتراض عالي الارتفاع مع زيادة في القدرات الدفاعية حيث بإمكانها اعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات والمروحيات والأهداف الجوية الأخرى وكذلك الصواريخ من طراز "كروز".