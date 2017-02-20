إقالة مسؤول رفيع بمجلس الأمن القومي الأمريكي بعد انتقاده سياسات الرئيس ترامب.

واشنطن 20 فبراير 2017 (وال) - أكد مسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض أمس الأحد إقالة كريج دير من العمل في مجلس الأمن القومى الامريكي بعد تصريحات أدلى بها مؤخرا تضمنت انتقادات لسياسة الرئيس دونالد ترامب. وذكرت مصادر اعلامية أمريكية أن كريج - الذي عينه ترامب الشهر الماضي رئيسا لإدارة القسم الغربي من مجلس الأمن القومي - انتقد خلال أحاديث خاصة سياسة ترامب, فضلا عن الدائرة الداخلية من مستشاريه. واوضحت المصادر أن كريج عاد بالفعل مرة أخرى إلى منصبه السابق في كلية الدفاع الوطني, طبقا للمسئول رفيع المستوى بالبيت الأبيض - الذي رفض الكشف عن هويته. ويعتبر كريج ثاني مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي يقدم استقالته من منصبه خلال أقل من أسبوع بعد استقالة الجنرال المتقاعد مايكل فلين, بعد كشف النقاب عن أنه ناقش العقوبات على موسكو مع دبلوماسي روسي قبيل أداء ترامب اليمين الدستورية في يناير الماضي. كما قام فلين أيضا بتضليل نائب الرئيس مايك بينس بشأن طبيعة الاتصالات التي أجراها مع هذا الدبلوماسي الروسي.