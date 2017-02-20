تقرير: الولايات المتحدة وروسيا أكبر مصدرين للأسلحة في العالم في الفترة ما بين 2012- 2016 .

ستوكهولم 20 فبراير 2017 (وال) - حافظت الولايات المتحدة وروسيا على موقعهما كأكبر مصدرين للأسلحة في الفترة ما بين 2012-2016 حيث بلغت صادرات الدولتين 56% من الأسلحة العالمية, حسب ما ذكره مدير برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم. وقامت الولايات المتحدة بتصدير ثلث الأسلحة العالمية حيث باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 100 دولة على الأقل وتشمل الصادرات الأمريكية الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الصاروخي حسب ذات المصدر. كما أشار التقرير الصادر عن المعهد إلى ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 21% مقارنة بالأعوام ما بين 2007 و 2011. وحافظت روسيا على المركز الثاني في عدد صادرات الأسلحة حيث بلغت حصتها حوالي 23% من صادرات الأسلحة العالمية وقد تم تصدير 70% من الأسلحة الروسية إلى عديد من الدول. وذكر التقرير أن الصين ثالث أكبر دولة مصدرة للسلاح بنسبة 6.2 % وتلاها كلا من فرنسا بنسبة 6% وألمانيا بنسبة 5.6 % خلال الفترة ما بين 2012-2016.