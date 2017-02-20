خطة النائب الأوكراني حول تأجير القرم لروسيا مسألة "غير مقبولة" .

موسكو 20 فبراير 2017 (وال) - أعلن مجلس الاتحاد الروسي, اليوم الإثنين, أن خطة النائب الأوكراني أندريه أرتيومنكو, حول تأجير القرم لروسيا ورفع العقوبات عن موسكو خطة "سخيفة وغير مقبولة", ولم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الروسي. وقال فيكتور أوزيروف, رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد الروسي "هذه الإقتراحات سخيفة وغير مقبولة لروسيا, ولم يتم التنسيق بشأنها مع موسكو", مضيفا أن روسيا تقوم بتطوير علاقاتها بالولايات المتحدة بنفسها ولا تحتاج إلى "خدمات نواب البرلمان الأوكراني". من جانبه, إمتنع الكرملين عن التعليق على الخطة المذكورة حيث أفاد المتحدث بإسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم بأنه لا يعرف شيئا عن "خطة أرتيومنكو" حول تسوية الأزمة الأوكرانية ورفع العقوبات المفروضة على روسيا. من جهتها, إعتبرت سلطات القرم إقتراحات أرتيومنكو غير مجدية, وقال غيورغي مرادوف نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم إن خطة تأجير القرم تشبه "خطة تأجير القمر أو ممتلكات الجيران". وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن النائب الأوكراني أندريه أرتيومنكو, سلم لواشنطن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية تقضي بإجراء استفتاء عام لتأجير القرم لروسيا لمدة تصل إلى 100 عام, كما تتضمن الخطة "سحب القوات الروسية من شرق أوكرانيا" وتطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.