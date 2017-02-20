انقسام داخل الأحزاب في اليابان حول تشريع بشأن تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش.

طوكيو 20 فبراير 2017 (وال) - أظهرت الأحزاب في اليابان, اليوم الاثنين, مواقفا متباينة بشأن التشريع المقترح لتمكين الإمبراطور أكيهيتو من التنازل عن العرش,خلال جلسات استماع منفصلة عقدت مع رئيسي مجلسي البرلمان الياباني. وفى هذا السياق, قالت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إنه على الرغم من أن هذه الجلسات عقدت في إطار جهود القادة البرلمانيين لتسوية وجهات النظر المختلفة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة, إلا أن "نتائجها أظهرت الحاجة إلى إجراء المزيد من المناقشات" حول هذا الأمر قبل تقديم مشروع القانون للبرلمان لإقراره. من جهته قال ممثلون من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم, الذي يتزعمه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي, إن الحزب يدعم آلية قانونية تطبق لمرة واحدة وتمكن الإمبراطور البالغ من العمر 83 عاما من التنازل عن العرش وإفساح الطريق أمام ولي العهد الأمير ناروهيتو (56 عاما). وأعلن ممثلو حزب "كوميتو" الشريك الأصغر للحزب الحاكم خلال جلسة الاستماع مع رئيسي البرلمان - أن حزبهم يتبنى أفكارا مماثلة. يذكر أن إمبراطور اليابان أكيهيتو ألمح في خطاب نادر للشعب ألقاه عبر التلفزيون الوطني في أغسطس الماضي إلى رغبته الواضحة في التنازل عن العرش, معربا عن قلقه إزاء قدرته على أداء مهامه بشكل كامل.