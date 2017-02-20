مقتل سبعة مسلحين في غارة جوية بأفغانستان.الإثنين ، 20-02-2017 - 16:06:00

لشكر كاه (أفغانستان) 20 فبراير 2017 (وال)-لقي سبعة مسلحين من حركة طالبان مصرعهم عندما قصفت مروحيات معاقل تابعة للحركة في منطقة ناوا في مقاطعة هلمند المضطربة أمس الاحد. وافاد بيان نشرته كتيبة "ميواند 215 "اليوم الاثنين أنه تم تدمير منشأة لتصنيع الألغام تابعة لحركة طالبان في الغارة. وأصبحت مدينة لشكر كاه عاصمة مقاطعة هلمند الواقعة على بعد 555 كيلومترا جنوبي كابول مسرحا للقتال بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان خلال الأعوام القليلة الماضية.

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