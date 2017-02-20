مقتل 7 حوثيين في اشتباكات مع المقومة الشعبية بذمار اليمنية .

صنعاء20فبراير2017(وال)- لقي سبعة مسلحين حوثيين مصرعهم واصيب اخرون يوم الاثنين في تجدد الاشتباكات بين المتمردين والمقاومة الشعبية في مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليمينية. ووفقا لمصادر امنية محلية فان المقاومة الشعبية بمديرية عتمة صدت هجوما شنته الميليشيات على المقاومة في جبهة حلفان واسفر عن مقتل عدد من متمردي الحوثي. واكد نفس المصدر ان المتمرديين يحشدون مسلحيهم في منطقة انس لشن هجوم على مديرية عتمة التي تتمركز فيها المقاومة من الجهة الغربية. وكانت قوات الجيش اليمني قد تمكنت السبت من استعادة السيطرة على ثلاثة مواقع هامة في محافظة "تعز" جنوبي العاصمة "صنعاء" بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.