\\\" السراج \\\" و \\\" السويحلي \\\" يفتتحان المقر الجديد لجهاز المباحث العامة بطرابلس.

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طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \

الوفاق الوطني \\\" فائز السراج\\\" رفقة رئيس المجلس الاعلى للدولة \\\" عبد الرحمن السويحلي \\\"صباح اليوم الاثنين المقر الجديد لجهاز \

المباحث العامة بمنطقة الدريبي بمدينة طرابلس، بحضور كيل وزارة الداخلية وأمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة \\\" محمد التائب \\\".\

وقام \\\" السراج\\\" بجولة في الأقسام التى يضمها المقر ، وأطلع على \

التجهيزات الحديثة فيه ، مستمعا من مسئولي الجهاز إلى شروح عن آلية العمل\

، وناقش معهم البرامج التي اتخذت للتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى \

المختصة بمكافحة الجريمة.\

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالجهود التي يبذلها العاملون في الجهاز \

،متمنيا لهم التوفيق ، وتعهد بتذليل كل المعوقات والمصاعب التي تواجههم \

في أداء عملهم .\

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