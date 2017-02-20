\\\" السراج \\\" و \\\" السويحلي \\\" يفتتحان المقر الجديد لجهاز المباحث العامة بطرابلس.
الإثنين ، 20- 02- 2017 - 15:36:00
\\n طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \\nالوفاق الوطني \\\" فائز السراج\\\" رفقة رئيس المجلس الاعلى للدولة \\\" عبد الرحمن السويحلي \\\"صباح اليوم الاثنين المقر الجديد لجهاز \\nالمباحث العامة بمنطقة الدريبي بمدينة طرابلس، بحضور كيل وزارة الداخلية وأمر الحرس الرئاسي ورئيس جهاز المباحث العامة \\\" محمد التائب \\\".\\n وقام \\\" السراج\\\" بجولة في الأقسام التى يضمها المقر ، وأطلع على \\nالتجهيزات الحديثة فيه ، مستمعا من مسئولي الجهاز إلى شروح عن آلية العمل\\n، وناقش معهم البرامج التي اتخذت للتنسيق مع الإدارات الأمنية الأخرى \\nالمختصة بمكافحة الجريمة.\\nوأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالجهود التي يبذلها العاملون في الجهاز \\n،متمنيا لهم التوفيق ، وتعهد بتذليل كل المعوقات والمصاعب التي تواجههم \\nفي أداء عملهم .\\n ..(وال)..