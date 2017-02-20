‏بلدية سوق الجمعة تعلن عن حاجتها إلى موظفين من مختلف التخصصات الادارية والمالية.

طرابلس 20 فبراير 2017 (وال)- اعلنت بلدية سوق الجمعة عن حاجتها إلى موظفين "على سبيل الندب من جهات أخرى" وذلك لعدم إمكانية التعاقد أو التعيين في الوقت الحالي . وذكر الموقع الالكتروني للبلدية أن الوظائف تشمل مختلف المستويات والتخصصات الادارية والمالية . ودعت البلدية في اعلانها ، الراغبين في التقدم لهذه الوظائف الحضور إلى إدارة الموارد البشرية بديوان البلدية مصحوبين بالسيرة الذاتية وتقرير الكفاءة السنوية عن السنوات الثلاثة السابقة من الجهة التي يعمل لديها الموظف ورسالة تزكية منها . ..(وال)..