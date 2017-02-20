الثلثي \" : تزامن مرور موكب الرئاسي مع اطلاق نار بالطريق السريع \" بمنطقة أبي سليم \" بطرابلس .





طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن الناطق باسم المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني \" أشرف الثلثي \" ان اطلاقا للرصاص العشوائي تزامن مع مرور موكب رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" ورئيس المجلس الأعلى للدولة \" عبد الرحمن السويحلي \" ورئيس الحرس الرئاسي عميد \" نجمي الناكوع \" ظهر اليوم بالطريق السريع \" بمنطقة ابي سليم \" بطرابلس .

وأكد الثلثي في تصريح لوكالة الانباء الليبية - أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات هذا الحادث .







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