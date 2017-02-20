الخارجية الجزائرية : انعقاد الدورة الـ 3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الايطالي .

الجزائر 20 فبراير 2017 ( وال )- افادت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم أن الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الايطالي حول القضايا " السياسية والأمنية ومكافحة الارهاب" ستنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين بالجزائر . وأشارت الوزارة في بيان لها أن هذا الاجتماع سينعقد برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " وكاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي " فينشنزو أميندولا " . ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن البيان إن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول التعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف والارهاب والارهاب الالكتروني ، إضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا التطورات الأخيرة بمنطقة الساحل وليبيا ومالي والصحراء الغربية . يشار إلى أن الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي عقدت يوم 8 يوليو الماضي بروما . ...(وال)...