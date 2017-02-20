تواصل الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي حول تطورات الوضع في ليبيا بتونس.

تونس, 20 فبراير 2017 ( وال) - تتواصل اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة التونسية أعمال الاجتماع الوزاري حول تطورات الوضع في ليبيا بمشاركة وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر وذلك في إطار جهود دول الجوارالليبي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للازمة التي تعاني منها البلاد . وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الوزراء الثلاث استعرضوا خلال الاجتماع نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينهم وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين, ووضع أسس لحل سياسي توافقي للأزمة يحفظ وحدة أراضي ليبيا, ويدعم مؤسساتها, ويحقق آمال وتطلعات شعبها. وفي السياق ذاته قال وزير خارجية مصر" سامح شكري" في كلمة بلاده التي القاها خلال اليوم الاول من الاجتماع " إن العمل المشترك بين مصر الجزائر وتونس سيساعد في التوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف , وتتيح الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية ومعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب واستعادة الأمن". ومن جهتها أكدت الجزائر عزمها مواصلة الجهود والعمل في هذا الاتجاه من أجل التوصل إلى حل نهائي وسلمي للازمة الليبية ، مجددة رفضها التدخل العسكري في الشأن الليبي . جاء ذلك في كلمتها التي القاها وزيرخارجيتها "عبد القادر مساهل" عشية انطلاق اجتماع تونس نقلتها وكالة الانباء الجزائرية. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي" اليوم الاثنين وزراء الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع للتباحث حول الخطوات القادمة لتفعيل المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية بالتعاون والتنسيق بين الدول الثلاث". هذا وجدد الرئيس " الباجى قايد السبسى" في حوار تلفزيونى بثته قناة نمسة التونسية موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، مؤكدا أن الحلول السياسية هي أفضل طريقة لحل الازمة الليبية. ...( وال ) ...