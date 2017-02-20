جنوب السودان يحذر من انتشار المجاعة في العديد من المدن بحلول يوليو القادم .

جوبا 20 فبراير 2017 ( وال ) - حذر مسؤول في جنوب السودان اليوم الاثنين من أن عدة أجزاء من البلاد تعاني من المجاعة مضيفا أن حوالي نصف تعداد السكان في البلاد سيعانون "نقصا كبيرا" في الغذاء بحلول يوليو القادم وذلك بسبب تواصل الصراع في البلاد. وصرح إساياه تشول أرواي, رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي في جوبا أن "بعض مقاطعات (ولاية) الوحدة مصنفة على أنها في مجاعة أو معرضة لخطر المجاعة". وأشار إلى أن من المتوقع أن يعاني 4.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بين فبراير وأبريل وذلك بسبب الأثر بعيد المدى للصراع في جنوب السودان وارتفاع أسعار الغذاء وتعثر الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الزراعي على أن يرتفع هذا الرقم إلى 5.5 مليون شخص بحلول يوليو.