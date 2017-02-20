نتائج مباريات الاياب لكأس الاتحاد الافريقي (الدور التمهيدي) لكرة القدم .

الجزائر 20 فبراير 2017 (وال)- اسفرت مباريات الاياب للدور التمهيدي لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد على تسجيل النتائج التالية : الجمعة 17 فبراير: - فوز فريق رونيسانس ( الكونغو الديمقراطية) - أكندا (الغابون) 0-0 1- 0 وتأهل فريق الكونغو . السبت 18 فبراير: - فوز فريق (اولينزي ستارز) (كينيا)- هلال بنغازي (ليبيا) 0-1 1-0 (5-4 ضربات الترجيح)تأهل الفريق الكيني . - فوز فريق ( يونغ سبورتس اكاديمي) (الكامرون) - نادي الدفاع (اثيوبيا)0-1 2-0 تأهل الفريق الكاميروني . - فوز مولودية الجزائر(الجزائر) - بيشام يونايتد(غانا) 1-2 4 -1 تأهل الفريق الجزائري . - فوز فريق (ابيجيس ) (الكامرون) - نياري تالي (السينغال) 0- 1 2-1 تأهل الفريق الكاميروني. - فوز فريق ( ميساجي نغوزي) (بوروندي) - كا في زاد (زامبيا) 1 -2 3-0 تأهل فريق بورندي . - فوز فريق (سبورتينغ غاغنوا) (ساحل العاج )-سونابال واغادوغو (بوروندي) 0-0 3-0 تأهل فريق ساحل العاج . - فوز فريق ( نغيزي بلاتينيوم) (زيمبابوي) -بامبلموس (موريتانيا) 1-1 1-0 تأهل فريق زيمبابوي . - فوز المغرب الفاسي على كارا برازافيل(الكونغو) 0-3 2-0 تأهل المغرب الفاسي (المغرب) . - فوز فريق (بلاتينيوم ستارز) (جنوب افريقيا) سونغو (الموزمبيق)- 0-1 0-1 تأهل فريق جنوب افريقيا. ...( وال ) ...