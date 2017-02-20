خفر السواحل الليبي بنقطة مصفاة الزاوية يحبط محاولة هجرة 185 مهاجر .

طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - إحبطت دورية من خفر السواحل الليبي بنقطة مصفاة الزاوية القاطع الغربي محاولة هجرة غير شرعية على متن قارب مطاطي كبير الحجم . وأكد المتحدث الرسمي باسم البحرية الليببية العقيد ايوب قاسم لوكالة الانباء اللبيبية ان محاولة الهجرة تضم 185 مهاجرًا غير شرعي ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة بينهم نساء وأطفال، تم ضبطهم خلال "ساعات الفجر الأولى امس الاول شمال شرق صبراتة على بعد 5 أميال من الساحل" . وأضاف قاسم أنه قد تم توجيه قارب الهجرة إلى نقطة حرس السواحل بمصفاة الزاوية لتقديم الخدمات الإنسانية لهم، و تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية. واوضح قاسم ان استخدام المهاجرين للقوارب المطاطية الكبيرة يشكل خطر كبير للغاية عليهم وذلك لان هذه القوارب خالية تماما من أي معدات أو تجهيزات للسلامة . ... وال ..