نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 20 فبراير .

طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاثنين 20 فبراير وفقا لتوقعات المركز الوطني للارصاد الجوية . * الساحل من رأس اجدير إلى سرت. --------------------- "السماء قليلة السحب إلى صافية . " الريح شرش على طول الساحل يتحول يوم الغد إلى براني على ساحل طرابلس وزوارة ومتغير الاتجاه على ساحل سرت ، سرعته ما بين (05 - 10) . " إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.00) متر . " البحر خفيف الموج . " درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية . " الرؤيـة جيدة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى. ------------------------ " السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة . " الريح باش إلى شرش ويكون متغير الاتجاه إلى غربي على ساحل درنه سرعته ما بين (05 - 20)عقدة ، وتصل يوم الغد إلى (25) عقدة على ساحل شحات . " إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.25) متر. " البحر هادى إلى خفيف الموج. " درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . " الرؤيـة جيدة. ...( وال ) ...