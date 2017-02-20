انقاد 123 مهاجرا في مصفاة الزاويةو 115 بزوارة .

طرابلس 20 فبراير 2017 ( وال ) - تمكنت دورية من خفر السواحل بنقطة مصفاة الزاوية القاطع الغربي أمس من انقاد ( 123 ) مهاجر غير شرعي و توجيههم الى نقطة ميناء مصفاة الزاوية. وقال المتحدث الرسمي باسم البحرية الليببية العقيد ايوب قاسم لوكالة الانباء الليبية بعد ان تلقت نقطة مصفاة الزاوية بلاغ بوجود قارب هجره غير شرعية شارف على الغرق قامت بتوجيه دورية للانقاد لنقطة البلاغ المحددة وتمكنت الدورية من انقاد كل المهاجرين واحالتهم لمركز الهجرة غير الشرعية بالزاوية بعد اسعافهم وتقديم كافة الخدمات لهم . وأضاف قاسم بناء على بلاغ من آمر نقطة زوارة ان هناك قارب للهجرة غير الشرعية فقد التوجيه ويعاني من مشكل شمال غرب زوارة بمنطقة مليته وانه في طريق عودته للساحل تم توجيه دورية انقاد للمكان . وأوضح قاسم انه قد تم انقاد 115 مهاجر كانوا على متن القارب منهم 15 امراة و4 اطفال عمر احدهم 4 ايام وتم تسليمهم الى مركز الهجرة الغير الشرعية بزوارة . ... وال ...