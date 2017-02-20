توفر غَاز الطّهي بمدينة البيضاء .

بنغازى20 فبراير 2017 ( وال ) - وفرت شركة البريقة لتسويق النفط غَاز الطّهي بمختلف مستودعات مدينة البيضاء بعد نقص دام سنة ونصف عانى خلالها المواطن من نقص لغاز الطهي. وأكد عضو لجنة متابعة الغاز في المجلس البلدي البيضاء " محمد بولطيعة " إن اللجنة المكلفة بالخصوص تمكنت بالتعاون مع شركة البريقة من وضع خطة لحل المشكلة وتوفر اسطوانات الغاز وإيصالها للمواطن ، وانها أحدثت آلية جديدة لتوزيع الغاز. وقال لوكالة الانباء الليبية إن هذه الآلية الجديدة خففت من معاناة المواطنين جراء الانتظار أو اللجوء إلى السوق الموازية . وأضاف ان اللجنة تمكنت من حل المشكلة بفضل تكاثف الخيرين سواء على مستوى إدارة شركة البريقة اوالجهات الأمنية وأصحاب المستودعات في محاربة بعض المرضى وضعاف النفوس . ... وال بنغازى ..