الجيش الكوري الجنوبي يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لأي توتر محتمل في شبه الجزيرة .

سول 20 فبراير 2017 ( وال ) - أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الإثنين حالة التأهب القصوى إستعدادا لإمكانية تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة تداعيات اغتيال كيم جونغ نام الأخ الأكبر غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول بالجيش الكوري قوله اليوم الاثنين "إنه لم يتم حتى الآن رصد أي تحركات خاصة للجيش الكوري الشمالي, غير أن هناك إمكانية قيامه بإستفزازات عسكرية لصرف أنظار المجتمع الدولي عن إغتيال كيم".. مؤكدا أن الجيش الجنوبي يشدد المراقبة ضد كوريا الشمالية ويعزز دوما من إستعداده لصد أي هجوم إرهابي. كما دعا الرئيس المكلف ورئيس مجلس الوزراء الكوري الجنوبي هوانغ كيو آن, في إجتماع الأمن الوطني برئاسته اليوم إلى الاستعداد التام ضد الأعمال الاستفزازية من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات المعنية, وبذل قصارى الجهد لمنع حدوثها. ووفقا للشرطة الماليزية, فإن كيم توفي أثناء نقله إلى مستشفى خارج مطار كوالالمبور الدولي, حيث تم استهدافه ببخاخ مسموم من قبل إمرأتين من إندونيسيا وفيتنام في 13 فبراير الجاري.