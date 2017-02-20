اجتماع لاعضاء الشراكة للسلم الاجتماعى والتنمية المحلية فى بلدية البوانيس .الإثنين ، 20-02-2017 - 10:30:00

سبها 20 فبراير 2017 ( وال ) - ناقش الاجتماع الذى عقده اعضاء الشراكة للسلم الاجتماعى والتنمية المحلية عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشراكة فيما يتعلق بالمشاريع المستقيلة والعمل على وضع مقترح لمشروع عمل مستقبلى لبرامج الشراكة . واتفق خلال الاجتماع الذي حضره عميد بلدية البوانيس السيد " ابوالقاسم عبدالله سعيد " وعدد من المدربين التابعين لمنظمة ( p c i ) للسلم الاجتماعي ، على أن يقوم فريق من المدربين التابع للمنظمة بإقامة دورات تدريبية مكثفة على اعداد المشاريع الصغرى وتقديم المبادرات الشبابية والتى تمكن الشباب من الاسهام فى عملية السلم الاجتماعي داخل المجتمع . واضح المكتب الاعلامى بالبلدية أن الدورات التدربية التى سينفدها فريق المنظمة تستهدف تدريب ( 60 ) سيدة ولمدة ( 3 ) ايام وفى اطار دعم دور المرأة فى المجتمع . ...(وال سبها)...

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