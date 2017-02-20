قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة.

غزة 20 فبراير 2017 (وال) - إستهدفت بحرية الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين زوارق الصيادين قبالة منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة , بينما إقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى في تعد جديد على حرمة المسجد. وأفادت مصادر فلسطينية إن زوارق الإحتلال فتحت النار بشكل عشوائي ومتقطع بإتجاه عدد من مراكب الصيادين في المنطقة, دون أن يبلغ عن وقوع أية إصابات. وفي إعتداء آخر ، إقتحم مستوطنون متطرفون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ، ونظموا جولات إستفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة , حيث أن شرطة الاحتلال واصلت فرض قيودها وإجراءاتها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى. .. ( وال ) ..