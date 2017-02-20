وقفة احتجاجية لنقابة النقل الجوى للمطالبة بافتتاح مطار سبها الدولى .

سبها 20 فبراير 2017 ( وال ) - نفدت نقابة النقل الجوى وقفة احتجاجية امام المجلس البلدى بسبها للمطالبة باعادة افتتاح مطار سبها الدولى . وطالب المحتجون فى بيان اصدروه ، أعضاء مجلس النواب عن الجنوب وعمداء البلديات ومؤسسات المجتمع المدنى والجهات الامنية بالمنطقة الجنوبية ببذل جهودهم لاعادة افتتاح المطار المتوقف عن العمل منذ العام 2014 وحثهم على بذل قصار جهودها من اجل تدليل كافة العقبات والاشكاليات التى تقف عائقا دون استئناف نشاطه من جديد بما يسهم تخفيف اعباء السفر والنقل الجوى وتأمين رحلات الحج والعمرة والسياحة من وإلى المنطقة . ...(وال سبها)...