فرق نادي النصر تترشح إلى النهائيات في كل الالعاب .

بنغازى 20 فبراير 2017 ( وال ) - حققت فرق نادي النصر الرياضي في الالعاب الجماعية المختلفة كالقدم واليد والطائرة نتائج باهرة خلال الموسم الرياضي الحالي . حيث تأهل فريق كرة اليد إلى نهائيات الدوري الليبي (الثماني) وفريق السلة ترشح للنهائيات (الرباعي) وحقق لقبي الدوري والكأس , وترشح فريق الطائرة إلى النهائيات (السداسي) . وسبق لـ فريق كرة القدم إن ترشح لنهائيات الدوري (الخماسي) و (رباعي) مسابقة الكأس . ...وال بنغازى ..