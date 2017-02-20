فرق نادي النصر تترشح إلى النهائيات في كل الالعاب .الإثنين ، 20-02-2017 - 10:29:00

بنغازى 20 فبراير 2017 ( وال ) - حققت فرق نادي النصر الرياضي في الالعاب الجماعية المختلفة كالقدم واليد والطائرة نتائج باهرة خلال الموسم الرياضي الحالي . حيث تأهل فريق كرة اليد إلى نهائيات الدوري الليبي (الثماني) وفريق السلة ترشح للنهائيات (الرباعي) وحقق لقبي الدوري والكأس , وترشح فريق الطائرة إلى النهائيات (السداسي) . وسبق لـ فريق كرة القدم إن ترشح لنهائيات الدوري (الخماسي) و (رباعي) مسابقة الكأس . ...وال بنغازى ..

الأكثر قراءة في وال

اكتشاف موقع أثري في تونس يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد.
الإيسيسكو تعلن عن دعمها لجهود اليونيسكو لحماية التراث في العراق و سوريا.
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم السبت .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا