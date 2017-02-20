السراج : يدعو الاتحاد الاوروبي الالتزام بوعوده بمساعدة بلاده في مراقبة حدودها إلكترونيا لمنع تدفق المهاجرين اليها .الإثنين ، 20-02-2017 - 10:24:00

طرابلس 20 فبراير2017 ... (وال) - دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فاير السراج " الاتحاد الاوروبي إلى الالترام بوعوده بمساعدة بلاده في مراقبة حدودها الجنوبية إلكترونيا وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. وجدد " السراج " في مقابلة مع وكالة رويترز للانباء أمس الاحد رفضه استقبال أي مهاجرين يجري ترحيلهم من أوروبا ، مضيفا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الالتزام بوعوده بمساعدة ليبيا في مراقبة حدودها الجنوبية إلكترونيا وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم. ....(وال) ...

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