خمس منظمات دولية تحذر من تجدد العنف في إفريقيا الوسطى.

ليبروفيل 20 فبراير 2017 (وال) -حذرت خمس منظمات دولية أمس الأحد في بيان من تجدد أعمال العنف في افريقيا الوسطى, محذرة من الجماعات المسلحة. وطالبت هذه المنظمات, - وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية- الأطراف المتحاربين وقف القتال فورا. وذكرت بأن أي هجوم ضد السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية يعرض لملاحقات قضائية, مرحبة بالتحرك القوي لبعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) لحماية المدنيين. وأضاف البيان أن المنظمات الخمس الشريكة تدين أعمال العنف الأخيرة التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية إفريقيا الوسطى (سيليكا سابقا) وحلفاؤها فضلا عن تلك التي ارتكبتها الحركة من أجل الوحدة والسلام في إفريقيا الوسطى والتي تسببت بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وبحركة نزوح ضخمة. ورحبت المنظمات الخمس بجهود الرئيس فوستان-اركانج تواديرا الهادفة إلى تعزيز المصالحة بشكل دائم وكذلك بالمبادرة الإفريقية من أجل السلام والمصالحة التي قدمها كل من الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى بدعم من أنغولا والكونغو والتشاد. .. وال..