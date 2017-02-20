مقتل 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية شرق أفغانستان.

ميهتارلام 20 فبراير 2017 (وال) - لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في هجوم بقنبلة يدوية الليلة الماضية في ولاية لغمان شرق أفغانستان . وقالت الحكومة الإقليمية في بيان لها اليوم الإثنين إن عشرة أفراد من أسرة واحدة قتلوا وأصيب أربعة آخرون بعدما قام مجهولون بإلقاء قنبلتين يدويتين داخل منزلهم في محلة مورواتكاس في منطقة بادباغ الليلة الماضية. وأضاف البيان أنه كان من بين الضحايا العديد من النساء والأطفال ، فيما قامت القوات الأمنية بنقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وما يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الحادث حتى الآن. .. ( وال ) ..