تونس تستضف اجتماع وزاري في إطار الجهود لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

تونس 20 فبراير 2017 (وال ) - عقد بالعاصمة التونسية أمس الاحد اجتماعا ضم وزراء خارجية كل من مصر، تونس والجزائر وذلك ضمن إطار جهود دول الجوارالليبي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للازمة التي تعاني منها البلاد . وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن هذا الاجتماع والذي يستمرعلى مدى يومين يتمحور حول دور كل بلد في تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية , وتطابق تصوراتهم بغية تسجيل تقدم في المسار الحالي الذي من شأنه ان يؤدي إلى تعزيز الاتفاق السياسي, و ضمان نجاح القمة الثلاثية المقررة بالجزائر العاصمةخلال الفترة القادمة في السياق ذاته جددت الجزائر عزمها على العمل في دول الجوار الليبي لايجاد حل نهائي وضمان عودة الامن والاستقرار في لييبا". ومن المقرر ان يتم الاتفاق, خلال الاجتماع, على أهم الأسس التي ستقترح على رؤساء مصر والجزائر وتونس في قمة ثلاثية , للوصول إلى حل سياسي جامع لكل الأطراف الليبية. ...( وال ) ...