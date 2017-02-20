إرتفاع تدفق السياح على تونس بنسبة 10.

5 % خلال شهر يناير. تونس, 20 فبراير 2017 (وال) - أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن عدد السياح الذين زارواتونس سجل إرتفاعا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 10.5 % بالمقارنة مع نتائج نفسالفترة من العام الماضي. وبحسب بيانات نشرها أمسالأحد الديوان الوطني للسياحة التونسية فإن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال يناير الماضي بلغ 231 الفا و336 سائحا. وأوضح أن هذا الإرتفاع يأتي وسط بوادر انتعاشة للسوق السياحية الاوروبية نحو الوجهة التونسية ولا سيما منها الفرنسية والبريطانية رغم بقاء السوق المغاربية الاكثر اقبالا على تونس وذلك بنسبة 58.4 %, أي بزيادة بنسبة 7.9 % بالمقارنة مع نتائج شهر يناير من العام الماضي. وبلغ عدد السياح الاوروبيين خلال شهر يناير الماضي 39 الفا و462 سائحا مع تسجيل زيادة في عدد السياح الفرنسيين ليصل الى 20 الفا و250 سائحا أي بإرتفاع بنسبة 29.5 %. وعرف شهر يناير الماضي عودة خجولة للسياح البريطانيين إلى تونس بعد مقاطعتهم لها على اثر الهجوم الارهابي الذي إستهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة الساحلية في 26 يونيو 2015 حيث بلغ عددهم 1500 سائح أي بارتفاع بنسبة 22.4 % بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال يناير من العام 2016. ...( وال ) ...